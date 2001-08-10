Современный дом культуры в селе Корсаковского района откроется в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Соловьевке появится трехэтажный ДК с большим зрительным залом, библиотекой, классами для занятий вокалом и хореографией. Новое здание строят на месте старого деревянного, которое прослужило сельчанам 65 лет. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Здание дома культуры уже возвели, сейчас идет монтаж внутренних инженерных систем и подготовка фасадных работ. Сдать современный объект культуры должны в начале декабря 2024 года.

– Мы знаем и понимаем, насколько сильно жители ждут новый ДК, поэтому приложим все усилия, чтобы он был сдан с опережением контрактного графика, – отметил первый заместитель министра строительства Сахалинской области Николай Давыдов. – Контракты с прежними подрядчиками, которые не смогли выполнить свои обязательства, были расторгнуты. Поэтому сейчас контроль за ходом строительства на этом объекте усилен.

Новая компания работает в графике. Заказано оборудование, фасад, вентиляционные системы.

– Это то первоочередное, что можно сделать уже сейчас. Проблемы есть, но они не критичные, все решается в рабочем порядке. С 11 декабря выставили строительные леса, ведется работа по монтажу подфасадных систем, – рассказал генеральный директор компании-подрядчика – ООО «СКК «Авита» – Вадим Ким.

В современном трехэтажном здании площадью более 1600 квадратных метров разместят зрительный зал на 213 мест, несколько помещений для дополнительных занятий, в том числе вокалом и хореографией. При проектировании учли пожелания работников и сельчан.

В здании предусмотрены разные входы для удобства. Один из них ведет к читальному залу и библиотеке – тихой зоне, где у посетителей будет возможность сосредоточиться на изучении информации. Другой вход предназначен для второй, более подвижной и активной зоны с актовым залом и кружками. Для людей с ограниченными возможностями в учреждении установят пандусы, специальные туалеты и лифты.

– Если сравнивать с прошлым домом культуры, это абсолютно новый объект, который соответствует всем требованиям. В прошлом актовом зале было менее 50 мест – абсолютно небольшое помещение, куда невозможно было вместить достаточное количество зрителей, – рассказал вице-мэр Корсаковского городского округа Денис Селезнев.

Здание дома культуры строится на месте старого деревянного, которое давно исчерпало свой ресурс. Новый дом культуры станет центром притяжения не только для юных, но и для взрослых жителей Соловьевки. Актовый зал планируется использовать для проведения культурных массовых мероприятий, общественных обсуждений, встреч с населением.