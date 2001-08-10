В Южно-Сахалинске продолжается эвакуация машин, припаркованных в неположенных местах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Содействие сотрудникам ГИБДД в этой работе оказывает департамент общественной безопасности и контроля администрации областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В среду очередной рейд прошел на улице Ивана Куропатко. Машины, которые были припаркованы с нарушениями правил дорожного движения, эвакуировали и доставляли на штрафную стоянку. В отношении автовладельцев составлялись протоколы об административном правонарушении.

- Совместные рейды автоинспекторы и сотрудники департамента общественной безопасности и контроля начали проводить еще в январе - в период ликвидации последствий одного из самых мощных за последние годы снежных циклонов. Тогда брошенные машины существенно затрудняли расчистку автодорог. Всего эвакуировали около 25 автомобилей, которые не давали пройти тяжелой технике, - рассказал начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог Максим Лебедев. - Сейчас совместные рейды продолжаются. Многие автомобилисты, оставляя транспорт в неположенных местах, все также не задумываются насколько сложно дорожным службам вести свою работу.

В ходе рейда с улицы Ивана Куропатко были эвакуированы три машины. Автовладельцев призывают быть внимательнее при выборе места для парковки, чтобы потом не разыскивать свой транспорт на специализированной стоянке.

Добавим, в случае эвакуации автомобиля, владельцу придется оплатить штраф за административное правонарушение (1500 рублей), работу эвакуатора (около 5000 рублей) и хранение машины на стоянке (около 1200 рублей в день).