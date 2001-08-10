Тихоокеанское
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16:01, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открыли выставку, посвященную январской метели

В Южно-Сахалинске открыли выставку, посвященную январской метели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске открыли коллективную фотовыставку "Звенит январская вьюга", посвящённую метели 2024 года. Заявки на участие прислали около 100 сахалинцев, пишет astv.ru, ссылаясь на арт-резиденцию "Маяк".

"Мы получили больше 1000 фотографий и отобрали 50 снимков от 25 авторов для финальной экспозиции. Спасибо вам за участие, спасибо гостям, которые разделили с нами этот тёплый вечер, спасибо группе island berries за волшебную музыку", - говорят организаторы выставки.

Посетителей ждут в арт-резиденции "Маяк" ежедневно с 10:00 до 22:00 вплоть до 22 марта.

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