Жители Петропавловска-Камчатского недовольны мрачными улицами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском местные жители выразили недовольство «мрачными» улицами. Речь идет о дорогах и тротуарах, посыпанных темным песком. Свои возмущения горожане опубликовали в социальных сетях, сообщает ТК «41 Регион».

«Засыпали Петропавловск шлаком и песком, город мрачный, грязный...зато о наплыве туристов везде трезвонят‍. Не стыдно перед гостями?», - задалась вопросом жительница краевой столицы.

Ситуацию без внимания не оставили представители городской администрации. Они объяснили, что посыпка проезжих частей и тротуаров песком — необходимость, связанная с обеспечением безопасности водителей и пешеходов.

«Поскольку в качестве противогололедного материала в нашем городе не используются химические реагенты, дороги обрабатываются смесью песка и соли. Проводить эти работы приходится часто, в том числе и по заявкам жителей. С наступлением весенне-летнего периода песок, оставшийся после зимы, убирают», - сообщили в администрации Петропавловска-Камчатского.

Только за последнюю неделю, по данным представителей власти, на дороги краевой столицы было высыпано порядка 2200 кубометров песка. При этом коммунальщики вывезли с городских улиц около 6000 тонн снега.