Южносахалинцам напоминают о порядке предоставления налоговых льгот без заявления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области напоминает, что для отдельных категорий граждан, имеющих право на налоговую льготу, действующим законодательством предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот и (или) налоговых вычетов по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на льготу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К таким категориям относятся пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства, дети-инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий.
Беззаявительный порядок предусматривает предоставление налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика.
Проверить наличие в налоговом органе сведений об имеющемся у вас праве на налоговую льготу можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru), зайдя в подраздел «Льготы» раздела «Сведения».
Подробную информацию об установленных налоговых льготах можно узнать на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) в разделе «Электронные услуги», воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в налоговые органы или в контакт-центр ФНС России по единому телефону.8 (800) 222-22-22.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:53 Сегодня В 2023 году жителей Сахалинской области стало меньше на 1472 человека
09:06 Сегодня ВТБ переводит сотрудников на отечественную операционную систему
10:57 Сегодня Более 500 семей в Охинском районе переселят из аварийного жилья в этом году
09:21 Сегодня Комиссия администрации Поронайского ГО осмотрела ход работ в новом доме для переселенцев
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
16:12 22 Февраля Благодарность за боевые заслуги передали вдове участника СВО из Южно-Сахалинска
17:28 22 Февраля Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
Выбор редакции
- 16:01 Сегодня В Южно-Сахалинске открыли выставку, посвященную январской метели
- 12:01 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку "Все начинается с семьи"
- 12:05 Вчера В этом году в Сахалинской области восстановят леса на площади более трех тысяч гектаров
- 11:31 Вчера На космодроме Восточный проведут тестовый "полет" для "Ангары"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?