Южносахалинцам напоминают о порядке предоставления налоговых льгот без заявления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области напоминает, что для отдельных категорий граждан, имеющих право на налоговую льготу, действующим законодательством предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот и (или) налоговых вычетов по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на льготу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К таким категориям относятся пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства, дети-инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий.

Беззаявительный порядок предусматривает предоставление налоговой льготы и (или) налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации, то есть без обращения налогоплательщика.

Проверить наличие в налоговом органе сведений об имеющемся у вас праве на налоговую льготу можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru), зайдя в подраздел «Льготы» раздела «Сведения».

Подробную информацию об установленных налоговых льготах можно узнать на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) в разделе «Электронные услуги», воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в налоговые органы или в контакт-центр ФНС России по единому телефону.8 (800) 222-22-22.