В Южно-Сахалинске продолжается работа с населением по профилактике табакокурения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Актуальные вопросы по профилактике табакокурения и соблюдения антитабачного законодательства на территории Южно-Сахалинска обсудили на заседании координационного совета в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Представители администрации Южно-Сахалинска, городской думы, управления Роспотребнадзора, жилищной инспекции разобрали ряд вопросов по реализации антитабачного законодательства на территории городского округа, а также высказали предложения по совершенствованию нормативной базы и применению альтернативных методов по пресечению распространения табакокурения в несанкционированных местах.
Как рассказала главный врач сахалинского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова, в городе реализуется ряд мероприятий по отказу от курения и профилактике табакозависимости у населения различных возрастных групп.
Участники координационного совета отметили положительные результаты работы по борьбе с курением. Принятие соответствующих законопроектов, информирование горожан о вреде табакокурения, местах, где курение запрещено, пропаганда здорового образа жизни, популяризация физкультуры и спорта дают свои положительные результаты. Число курящих горожан в общественных местах уменьшилось.
- В рамках закона по борьбе с курением в 2016 году свободными от табачного дыма стали скверы, парк, остановочные павильоны, места проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, подземные и надземные пешеходные переходы и др. В июле 2023 года депутаты Городской Думы разработали законопроект, согласно которому на расстоянии не менее 5 метров от остановочных павильонов курение будет запрещено. Сейчас документ рассматривают в Сахалинской областной Думе, он принят в первом чтении, - рассказала Елена Столярова.
- Сегодня мы обсудили результаты профилактики за прошлый год и запланировали ряд мероприятий на текущий год. Администрация, в частности департамент образования продолжает регулярно важную профилактическую работу среди школников с целью снижения употребления табакосодержащих изделий, - комментирует начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Анатолий О.
Совместно с учреждениями системы профилактики организуются беседы, родительские собрания, дискуссии, лекции, тренинги, встречи с психологами, интерактивные уроки и т. д. Большое внимание уделяется занятости детей на досуге.
Как отмечают медики, курение - один из самых серьезных факторов риска для здоровья. Оно провоцирует развитие хронических неинфекционных заболеваний, которые могут обостриться и привести к самым серьезны последствиям. Поэтому крайне важно, чтобы как можно больше горожан пришли к решению самостоятельно отказаться от вредной привычки и обратились за помощью к врачам.
Профилактические мероприятия по укреплению здоровья жителей, популяризации здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом - напрямую отвечают задачам проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Сахалинской области.
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