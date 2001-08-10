Тематический вечер к Году семьи прошел на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематический вечер «Всё начинается с семьи» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 февраля и был посвящен тем, кто только создает свой семейный очаг и тем, кто поддерживает его уже давно, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ведущая вечера – главный библиотекарь СахОУНБ Анастасия Олейникова – подчеркнула роль главной островной библиотеки в жизни сахалинских семей, а также пригласила всех на запланированные, в рамках тематического года, мероприятия. В течение предстоящих месяцев в библиотеке пройдут лекции, литературно-музыкальные вечера, выставки, конкурсы, встречи в рамках культурно-просветительского проекта «Всей семьей в библиотеку» и многое другое.

Директор главной островной библиотеки Валентина Малышева, приветствуя гостей, отметила, что Год семьи вызвал большое воодушевление у общественных организаций и учреждений культуры. Они объединят свои усилия для реализации новых проектов и мероприятий.

С приветственным словом также выступила заместитель директора Департамента образования Администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова. Она поддержала инициативу проведения Года семьи и добавила, что семья является основой развития каждого человека и общества в целом, и выразила уверенность в том, что подобные мероприятия способствуют укреплению семейных ценностей и традиций.

Руководитель агентства ЗАГС Сахалинской области Наталья Спицина в своем выступлении сказала, что семья является самым ценным сокровищем в жизни каждого человека, где он находит уважение, любовь и взаимопонимание.

– Сахалинская область славится крепкими и дружными семьями, – такими словами подытожила глава ведомства свое выступление и в качестве примера участникам вечера представила супружескую пару Владимира и Ольгу Задорских, которые отметили 50-летие совместной жизни – золотую свадьбу. От лица агентства им вручили поздравительный адрес и памятные подарки. Супруги поделились секретом своего семейного счастья, отметив, что главное – это верность, любовь, уважение и готовность поддерживать друг друга в трудные моменты.

Также в рамках вечера были подведены итоги городского конкурса видеороликов «История нашей семьи», который проводился с 2 по 20 февраля среди воспитанников детских садов № 44 «Незабудка» и № 45 «Семицветик».

Председатель южно-сахалинского отделения общественной организации «Союз женщин России» Елена Столярова и Уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская объявили результаты конкурса и поздравили победителей. Омбудсмен отметила, что Год семьи будет продолжаться и после 31 декабря 2024, поскольку все понимают, насколько важна семья для ребенка и его благополучия.

Заместитель председателя Совета отцов при мэре Южно-Сахалинска Александр Боровиков выразил надежду на увеличение числа крепких семей, подобных той, которая отпраздновала золотую свадьбу, и призвал к объединению усилий для достижения этой цели. В качестве примера он привел семью Сергея Ершова, который воспитывает пятерых детей, и подчеркнул, что основой семейного счастья является любовь к детям и личный пример родителей.

Кроме прочего, с творческими номерами выступили Образцовый фольклорный ансамбль «Туесок», педагоги музыкально-творческой студии Дворца детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска Дарья Туркот и Юлия Шманько, специалист СахОУНБ Алена Палицкая и учащаяся южно-сахалинской школы №32 Алиса Медведева, а также финалисты конкурса семейного чтения «Читающая мама – читающая страна» Марина Павлович с дочерью Есенией.

В завершение мероприятия специалисты Центра молодежных инициатив провели для всех желающих мастер-класс «Я дарю тебе ромашку», на котором участники научились создавать символ семьи из двух воздушных шаров.

Так же, в фойе библиотеки работала медицинская площадка Сахалинского областного центра медицинской профилактики, где посетители могли проверить некоторые показатели своего здоровья.