Раненного тигра на самолете доставили из Владивостока в хоспис

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: пресс-служба Центра «Амурский тигр»

Амурского тигра с огнестрельным ранением перевезли из одной столицы в другую на самолете. Сейчас хищник изучает свой новый домик в хосписе для крупных кошек, попавших в жизненную трудную ситуацию, в Ленобласти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра «Амурский тигр».

Напомним, проблемного хищника отловили в декабре 2023 года в Черниговском районе Приморья. В результате медицинского осмотра выяснилось, что зверь пережил огнестрельное ранение. Последствия травмы не оставили краснокнижному шансов вернуться в дикую природу.

По словам директора филиала ПАО «Аэрофлот» во Владивостоке Ирины Лапицкой, авиаперевозка амурского тигра - ответственная задача, с которой авиакомпания справляется не впервые.

Тем временем основатель хосписа «Дом тигра» Дмитрий Ким рассказал, как себя чувствует полосатый подопечный на новом месте. При первичном осмотре животного состояние было оценено, как тяжелое.

«К сожалению, восстановить функции передних конечностей невозможно, речь идёт об улучшении качества жизни, обезболивании и предоставлении зверю максимально комфортных и главное — спокойных условий, подальше от людских глаз. Жестокие руки навсегда оставили прекрасное животное тяжелым инвалидом, — отметил он.

В настоящее время хищник проявляет интерес к еде и воде. Результаты анализов крови довольно хорошие, особенно для его состояния.