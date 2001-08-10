12:29, | Новости общества Сахалина и Курил
Выездная встреча в Старорусском 29 февраля отменена
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выездная встреча вице-мэра Виталия Данилова с жителями Березняков и Старорусского, ранее запланированная на четверг, 29 февраля, перенесена. О новой дате мероприятия администрация города сообщит дополнительно.
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