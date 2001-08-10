Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2024
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11:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Высокоскоростной мобильный интернет МТС взлетел на склонах Горного Воздуха

Высокоскоростной мобильный интернет МТС взлетел на склонах Горного Воздуха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС первой из операторов связи построила новую 4G-инфраструктуру в районе станции «Южная» на территории курорта «Горный Воздух» и обеспечила доступ к высокоскоростному мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/с на ряде горных трасс.

Быстрый LTE-интернет МТС появился на юге горы Большевик, на севере Красной и у их подножия - на станции «Южная». Теперь в зоне 4G МТС находятся горнолыжные трассы «Юг», «Восток», «Кедровая», «Скат», «Медвежка», «Зубатка» и «Таежная».

«В прошлом году МТС построила масштабную телеком-сеть в одном из важнейших объектов туристической инфраструктуры Сахалинской области - новом пассажирском терминале в аэропорту Южно-Сахалинска. В этом году мы продолжаем обеспечивать качественной связью популярные у жителей и гостей региона объекты и установили новую базовую станцию для любителей экстремальных видов спорта. Теперь лыжники и сноубордисты могут летать на высокой скорости и в сети. Мы видим, что первый день запуска базовой станции высокоскоростным мобильным интернетом воспользовались тысячи человек, а скорость доступа в сеть доходила до 100 Мбит/с», — рассказал технический директор МТС в Сахалинской области Сергей Ширнин.

Ранее Сахалин вошел в топ регионов по приросту турпотока. По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, за первые семь месяцев 2023 года в островной регион приехало на 32% больше гостей, чем в январе-июле 2022 года. При этом больше половины поездок пришлось на так называемый соседский туризм - их совершили путешественники из близлежащих дальневосточных регионов.

 

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