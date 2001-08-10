В 2023 году жителей Сахалинской области стало меньше на 1472 человека
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За январь-декабрь в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 4593 родившихся и 6139 умерших. Естественная убыль составила 1546 человека, за аналогичный период 2022 года убыль составила 1472 человека. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в трех муниципальных образованиях области: «Город Южно-Сахалинск», «Курильский городской округ» и «Южно-Курильский городской округ», рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.
В области зарегистрировано 3823 брака и 2800 разводов против 4646 браков и 2519 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2022 года.
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-декабрь 2023 года на Сахалин и Курилы прибыло 18574 человека, из которых 50,1% – на постоянное место жительства. Выбыло 19895 человек, из которых 77,6% – снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. Миграционная убыль составила 1321 человек. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 6335 человек.
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