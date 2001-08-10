10:38, | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Дальнего сегодня приглашают на выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В среду, 28 февраля, для жителей планировочного района Дальнее состоится личный приём граждан директором департамента социальной политики Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городжской администрации.
Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Алых Роз, 9А, кв. 1. Начало – в 16.00.
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Новости общества Сахалина и Курил
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