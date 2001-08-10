Учащие первого лицея Южно-Сахалинска подготовили уникальные подарки для бойцов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики первого лицея города Южно-Сахалинска на уроках технологии изготовили оберег с кодовым названием "горячее сердце холодного металла". Эти металлические сердца призваны защищать как самих ребят, так и военную технику, на которую они установятся. В идею вложен именно такой посыл.

Коробки с "сердцами" в штаб лично доставили сенатор РФ Андрей Хапочкин и депутат городской думы Денис Раздобреев.

Совсем скоро эти изделия украсят боевые машины в зоне СВО.