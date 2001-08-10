Абонементы на связь позволят сахалинцам сэкономить до 30%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы смогут подключить предложения "МТС Проще", "МТС больше" или "МТС Супер" в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.

Абонементы доступны сроком на 3,6 либо 12 месяцев, скидка составит 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе "МТС Проще" абонемент на год доступен со скидкой в 30%. При подключении стоимость услуг спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение всех выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

В розничных магазинах МТС можно как подключить абонемент отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.