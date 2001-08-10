ВТБ переводит сотрудников на отечественную операционную систему

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банк ВТБ в рамках достижения технологического суверенитета и миграции с зарубежных программных решений на отечественные разработки до конца 2024 года рассчитывает перевести своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux.

«ВТБ приобрел бессрочные лицензии операционной системы Astra Linux у ГК «Астра» в рамках стратегического партнерства, заключенного банком и ИТ-группой в июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мы рассчитываем, что до конца 2024 года все сотрудники смогут полноценно использовать российскую операционную систему. Внедрение операционной системы происходит по итогам пилотного тестирования, продолжавшегося в течение 2023 года. Первые 3,5 тыс. сотрудников различных подразделений банка уже используют Astra Linux в качестве основной операционной системы. На рабочих местах еще более 30 тыс. сотрудников были проведены предварительные работы по установке российской операционной системы», — отмечает Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.

Astra Linux Special Edition — сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации для стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной обработки информации различной степени конфиденциальности.

Система соответствует всем принятым в РФ требованиям безопасности для использования в органах исполнительной власти, госкомпаниях, госкорпорациях, предприятиях промышленности, энергетического и нефтегазового секторов, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в банковской сфере, системах здравоохранения и образования.

Основные защитные механизмы Astra Linux Special Edition — замкнутая программная среда, мандатный контроль целостности и управление доступом, гарантированное затирание удаляемых данных.

Надежность внедрения и использования системы будет обеспечивать приобретенный пакет расширенной техподдержки сроком на 2 года, в рамках действия которого банк будет получать все необходимые обновления и услуги сопровождения.

«Работа ВТБ имеет ключевое значение для всей экономики. Это банк с масштабной инфраструктурой, где задействовано множество мультивендорных решений, которые нужно взаимоувязать и добиться бесперебойной работы на новой платформе. Наша основная задача — обеспечить корректное и безотказное функционирование ИТ-сервисов клиента, поэтому мы прилагаем все усилия к тому, чтобы инфраструктура была в полной мере подготовлена к миграции. При этом смена ОС всегда несет в себе определенные риски, и, чтобы свести их к минимуму и гарантировать непрерывность бизнес-процессов заказчика, мы в качестве резервного варианта оставили возможность работать в двух контурах: и обновленном, и предыдущем. Опыт работы над таким важным и сложным проектом как ВТБ очень ценен для всего рынка, поскольку это огромная экспертиза, на которую смогут опираться другие организации финансового сектора», — комментирует Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».