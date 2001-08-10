В Приморье разгар сезона рождения ларг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Милую улыбающуюся ларгу запечатлела камера в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье. Ларги неслучайно выбрали это место для рождения и выращивания потомства - здесь они находятся в полной безопасности, ведь инспекторы защищают их от нежелательного внимания, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на сайт ФГБУ «Земля леопарда».

«Ларгам самое время рождаться, а нам, самое время, это показывать, - уверены сотрудники нацпарка. - На кадрах - недавно появившийся на свет белек со своей мамой. Юные особи отличаются от взрослых своим цветом: они белые - в отличие от родителей. За это они и получили своё название: «бельки»».

После первой линьки (через 2-4 недели после рождения) юнцы становятся похожими на взрослых.