"Новости литературы"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: пресс служба ЛДПР.

Русскую литературу будут продвигать и поощрять на государственно уровне. Госдума приняла в первом чтении фракционный законопроект от ЛДПР о бессрочной поддержке со стороны госорганов предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающихся продажей детских книг, учебной и просветительской литературой.

Если в 2014 году социология показывала, что 30% россиян отказались от чтения книг, то современные опросы ВЦИОМ дают иную статистику: теперь 92% россиян уверяют, что читают книги. При этом более 70% россиян предпочитают электронный формат. О необходимости и важности поддержки литературы всегда подчеркивал основатель партии либерал-демократов Владимир Жириновский.

— Книга всегда с человеком — с малых лет, от детских сказок, и до последнего вздоха, — подчеркивал политик. — Ни один книжный магазин нельзя закрывать: они должны становиться центрами досуга. Необходимо всячески поддерживать издательство, полиграфию, книжную торговлю! Чтобы были дешевые книги и бесплатные учебники, чтобы наши дети могли спокойно учиться и с помощью книг познавать новое, – говорил политик.

Авторы законопроекта предлагают новый комплекс поддержки книжного бизнеса: грантовую систему, налоговые преференции, имущественную и информационную поддержку, а также меры, связанные с дотационными услугами.

Правда во время обсуждения законопроекта в нижней палате парламента, первый зампред Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина («Единая Россия») заявила, что ко второму чтению Комитет может рассмотреть поправку, согласно которой поддержка такого бизнеса не будет бессрочной, а будет действовать до 2027 года.

Рассматривали в эти дни в стенах Государственной Думы парламентарии и вопрос будущего российского писателя. Круглый стол на тему «Социальный статус и формы государственной поддержки российских писателей», который прошел в Думе как межфракционный, был организован ЛДПР. Еще в 2023 году легендарный советский актер и литератор Николай Бурляев на первом форуме российских авторов, организованном ЛДПР, по просьбе самих писателей, подчеркивал, что стране необходим законопроект, который сделает писательскую профессию легитимной и защищенной законодательством. Писатель Анатолий Салуцкий тогда предложил распределять доходы от книжного бизнеса в том числе и среди писательского сообщества — «тема социального положения писателей особенного важна для регионов».

— Труд литератора всегда был особым, — подчеркивает доктор экономических наук Леонид Слуцкий, глава фракции ЛДПР, выступивший с инициативой поддержать русского писателя. - Величайшие русские писатели вписали свои имена золотыми буквами в сокровищницу мировой литературы. И сегодня есть много литераторов, которых никто не знает. Читатель увлекается интернетом, меньше читает книги. Поэтому мы должны поддержать авторов. Я бы предложил создать законопроект о статусе писателей, который поможет создать их государственную защиту. Это давно назревшая тема. Итоги круглого стола - провести парламентские слушания с участием председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Надежда, что целый пласт отечественной культуры в сфере литературы начнет свое возрождение при поддержке государства, стала обретать реальный абрис.