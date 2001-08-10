ВТБ создал и масштабировал на всю Россию сервис аналитики для оценки новостроек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В основе - универсальная платформа геоаналитики, позволяющая сопоставлять более 1000 слоев данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов. В решении используется обезличенная информация о жителях аналогичных домов, а также районов со схожей транспортной инфраструктурой, имеющих похожие интересы, структуру доходов, расходов и так далее.
Оценка рыночной стоимости строящейся недвижимости играет для банка важную роль в принятии решения о финансировании проектов. Новая разработка помогает повысить оперативность на этапе рассмотрения заявки на финансирование застройщика и получить более объективные и точные данные. Для застройщиков очень важна скорость и сроки. Использование программы позволило сократить сроки в 3 раза: с 1 месяца до 10 дней.
В разных городах различные факторы драйвят цену. Рынок постоянно идёт вперёд, меняется инфраструктура, которая влияет на стоимость. Какие-то параметры устаревают, какие-то добавляются или обновляются. Сложность задачи по оценке недвижимости в масштабах России заключается в учёте региональной специфики, макроэкономических колебаниях, большом разнообразии в качестве и расположении строительных объектов, что в свою очередь обуславливает выбор инструментов и способов моделирования.
«Программа учитывает множество факторов и показывает независимую от экспертного мнения оценку, что играет важную роль в общем процессе согласования сделки всеми участвующими в процессе подразделениями. Наиболее значимые конкурентные преимущества сервис даёт в ситуации, когда строящийся жилой объект не имеет рядом аналогов, и оценить его, используя только метод сравнения с похожими соседствующими объектами, невозможно» - рассказал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент банка в рамах Стратегической недели ВТБ.
Проект стартовал с сегмента среднего и малого бизнеса. Следующая стадия - это использование программы как для целей крупного бизнеса, так и розничного ипотечного кредитования.
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