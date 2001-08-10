На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Охотском Корсаковского района будет продолжена масштабная реконструкция набережной. В одном из любимых мест отдыха обустроят безопасную и чистую пляжную зону, велодорожки, спортивные и детские площадки, а в перспективе на побережье появятся гостиницы, кафе, банный комплекс, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – создать комфортные условия для отдыха у воды в популярном у сахалинцев и гостей региона месте. Работы начались еще в прошлом году: в Охотском отремонтировали основную прогулочную зону, в пляжной зоне появились качели, беседки, лежаки, кабинки для переодевания.
В этом году пляжу предстоит получить аккредитацию "Синего флага". Это награда Ростуризма, которую получают зоны отдыха, отвечающие высоким стандартам безопасности и чистоты. В Охотском появятся вышки спасателей, дополнительные раздевалки, деревянные и пластиковые шезлонги, душевые и медицинский пункт.
– Это должен быть один из лучших пляжей на Сахалине, где люди могли бы отдохнуть на побережье, вкусно пообедать и поужинать, позаниматься спортом, интересно провести целый день всей семьей. К благоустройству необходимо подходить комплексно и создавать высокий уровень сервиса по доступным ценам, ведь пляж в Охотском – это одна из главных достопримечательностей и отправная точка путешествий по дикой природе Сахалина, – отметил Валерий Лимаренко.
На набережной планируется обустроить единый променад протяженностью более трех километров. На территории появятся зоны отдыха с мангалами, настилы для кемпинга, банный комплекс, детские и спортивные площадки. В любое время года сахалинцам и гостям региона будут доступны разнообразные активности – пешеходные прогулки, спортивные и оздоровительные треки, велосипедные маршруты разного уровня сложности. Глава региона поручил также рассмотреть возможность обустройства крытого бассейна с теплой морской водой.
– Перед нами стоит серьезная задача по созданию комфортной всесезонной пляжной территории с разнообразной инфраструктурой, отвечающей всем параметрам комфортного и безопасного отдыха. После реализации полномасштабного проекта мы планируем первыми на Дальнем Востоке пройти сертификацию пляжей «Синий флаг». Тем самым, мы зададим высокие стандарты качества сервиса как для местных жителей, так и для наших гостей, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Была разработана архитектурно-градостроительная концепция, которая подразумевает не просто благоустройство набережной, но создание всесезонного туристического комплекса.
– Мы подготовили несколько инвестиционных лотов для бизнеса. На территории набережной предлагается создать бюджетный эко-отель, визит-центр с рестораном. Променад будет простираться от зоны с ландшафтным парком до событийной площадки, там будут проходить ярмарки, гастрофестивали, а рыбаки смогут продавать свежевыловленную продукцию, – рассказала разработчик концепции благоустройства, архитектор Анна Носова.
Отметим, на территории пляжной зоны уже реализуются две частных инициативы, в том числе с привлечением грантовых средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На побережье появятся небольшие деревянные домики, уютное кафе в современном стиле с элементами экологического дизайна и открытой террасой, амфитеатр, небольшой гостиничный комплекс с видом на море.
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