Тихоокеанское
информационное агентство
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16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Амурской области торговали краснодарским молоком, которое молоком не является

В Амурской области торговали краснодарским молоком, которое молоком не является

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье Роспотребнадзор запретил продажу "реплики" молока. Продукт оказался подделкой, сообщает ИА "Порт Амур".

В управление Роспотребнадзора обратился покупатель, заметивший несоответствие информации о составе молока на упаковке содержимому самой упаковки.

Специалисты провели лабораторные исследования и установили, что продукт по жирно-кислотному составу не соответствует молоку.

"Молоко питьевое ультрапастеризованное" с массовой долей жира 2,5% и 3,2% изготовленное ООО "Южный молочный завод" в городе Армавир Краснодарского края молоком не является", - уточнили в управлении.

Магазин проинформировали о некачественной продукции, реализация ее была прекращена. В управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю амурские специалисты направили информацию для принятия мер в отношении изготовителя "реплики".

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