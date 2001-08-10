Тихоокеанское
информационное агентство
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16:12, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске начались подготовительные работы к капитальному ремонту проспекта Победы

В Южно-Сахалинске начались подготовительные работы к капитальному ремонту проспекта Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Капитальный ремонт пройдет на участке  от ул. Ленина до ул. Железнодорожной. Определена подрядная организация, заключен муниципальный контракт. До наступления строительного сезона будут производится работы, которые можно выполнять в холодный период, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

Интенсивная часть капитального ремонта начнется в летний период. В нормативное состояние будет приведена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, освещение. Кроме того, будет обновлен забор воинской части, расположенной на пр. Победы. После завершения всех работ осенью текущего года нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Капремонт станет одним из этапов реконструкции ливневой канализации в этом районе города. Скопление воды на перекрестке пр. Победы и ул. Ленина во время обильных осадков доставляло неудобства южносахалинцам и автовладельцам. В прошлом году были завершены работы по обустройству коллектора по ул. Ленина, что частично решило данную проблему. В ходе капитального ремонта будет восстановлена ливневая канализация по пр. Победы, обустроены новые участки коллектора, а также дождеприемники. Таким образом единая система водоотведения позволит более эффективно уводить воду с указанных улиц.

Отметим, работа по улучшению состояния дорог, приведение их в соответствие современным техническим стандартам - ключевое направление в вопросах благоустройства Южно-Сахалинска. Комплексное развитие улично-дорожной сети, а также создание безопасной и комфортной инфраструктуры для автовладельцев и пешеходов – одно из приоритетных направлений в работе администрации города и мэра Сергея Надсадина.

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