Тихоокеанское
информационное агентство
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16:01, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке бухта покрылась "ледяными блинчиками"

На Камчатке бухта покрылась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Петропавловска-Камчатского стали свидетелями удивительного явления. Одна из городских бухт покрылась ледяными "блинчиками". Завораживающие кадры горожане опубликовали в социальных сетях, сообщает ТК "41 Регион".

На снимках видно, что вдоль береговой линии лед застыл в форме аккуратных округлых пластин. Такое гидрометеорологическое явление считается довольно редким. Оно возникает в случаях, когда при нулевой температуре на поверхности водоёма образуется тонкая плёнка из «снежной каши». А затем, когда температура снова уходит в «минус», лед начинает застывать.

Главным «ингредиентом» ледяных «блинчиков» является ветер. Именно он создаёт волны и придаёт раздробившимся кусочкам льда округлую форму.

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