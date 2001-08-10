На Камчатке бухта покрылась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Петропавловска-Камчатского стали свидетелями удивительного явления. Одна из городских бухт покрылась ледяными "блинчиками". Завораживающие кадры горожане опубликовали в социальных сетях, сообщает ТК "41 Регион".

На снимках видно, что вдоль береговой линии лед застыл в форме аккуратных округлых пластин. Такое гидрометеорологическое явление считается довольно редким. Оно возникает в случаях, когда при нулевой температуре на поверхности водоёма образуется тонкая плёнка из «снежной каши». А затем, когда температура снова уходит в «минус», лед начинает застывать.

Главным «ингредиентом» ледяных «блинчиков» является ветер. Именно он создаёт волны и придаёт раздробившимся кусочкам льда округлую форму.