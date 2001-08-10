Тихоокеанское
информационное агентство
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15:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Один из двух подстреленных под Хабаровском орланов может вернуться в природу

Один из двух подстреленных под Хабаровском орланов может вернуться в природу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале февраля в черте Хабаровска были обнаружены два подстреленных белохвостых орлана. Птиц в срочном порядке доставили в Приморье в центр реабилитации животных "Тигр". После проведенных операций, врачи не давали положительных прогнозов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на telegram-канал центра "Тигр".

У птиц были тяжелые огнестрельные ранения, врачи сразу их прооперировали, однако врачи не давали никаких гарантий, что орланы вернутся в дикую природу. Однако на днях специалисты сообщили, что у одного из орланов появился шанс полностью поправиться.

"После операции мы увидели прогресс – на месте перелома образовалась костная мозоль, а сейчас птица начала активно размахивать крыльями", – рассказали в Центре "Тигр".

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