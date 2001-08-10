102 семьи переедут в новый дом на пер. Горького в Ново-Александровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы переселения из ветхого жилья. В новый 7-ми этажный дом из монолитного железобетона на 102 квартиры в начале лета переедут жители Ново-Александровска, которые сейчас проживают в признанном аварийным жилом фонде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметила начальник управления жилищной политики Александра Стребкова, в 2024 году планируется расселить 8100 кв.м. аварийного жилищного фонда в строящиеся и приобретаемые квартиры. В общей сложности новоселье отметят 159 семей. На сегодня уже расселено 323,7 кв.м.
Работа по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья является одним из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Реализация программы - важное направление в работе администрации в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ. Для переселения из ветхого и аварийного жилья дома сейчас возводятся в разных микрорайонах Южно-Сахалинска.
Так, сегодня будущие жильцы начали осматривать свои квартиры в новом доме по переулку Горького.
- Совсем скоро сюда переедут 102 семьи из 7 аварийных домов. Сегодня они могут посмотреть квартиры, чтобы понять планировку и может быть уже начать что-то заранее закупать для обустройства своего нового жилья, - рассказала Александра Стребкова.
Среди счастливых обладателей новых квадратных метров Юрий Сверчук. Пока мужчина со своей семьей проживают в аварийном доме на ул. Калинина, 2, который был включен в программу по переселению.
- Когда пригласили посмотреть квартиру, сразу было решено взять собой и кота на удачу. Он первым переступил порог нашего нового жилья. Квартира очень нам понравилась — светлая, теплая, уютная, южная сторона. Мне удобно, что 3-й этаж. Неподалеку лес. С нетерпением готовимся к новоселью, - поделился впечатлениями Юрий Сверчук.
Отметим, работа с каждым южносахалинцем, чье жилье признано аварийным, проходит в индивидуальном порядке. Специалисты управления жилищной политики совместно с управлением капитального строительства выезжают на объект и осматривают квартиры, фиксируют замечания и передают их строительной компании. Обычно они устраняются максимально быстро. После проходит повторный осмотр и приемка квартиры уже вместе с будущими новоселами.
- Все понравилось, квартира просторная - каждому своя комната. Особенно здорово, что здесь 2 санузла, для нашей большой семьи это важно. Уже планируем, как разместить детей. Уверена, они тоже будут рады, - рассказала южносахалинка Ирина Фокина.
Уточним, переселение граждан, проживающих в аварийных домах, осуществляется несколькими способами: в дома, построенные по муниципальным контрактам, в приобретаемые квартиры у застройщиков, также предусмотрено переселение в пустующий муниципальный жилой фонд после проведения в нем ремонта.
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