В этом году в Сахалинской области восстановят леса на площади более трех тысяч гектаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках нацпроекта «Экология», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина, из федерального бюджета региону на лесовосстановление в 2024 году выделили более 32 миллионов рублей. Сейчас автономные учреждения и лесопользователи проверяют технику, подготавливают расходные материалы. В питомниках и на землях лесного фонда закладывают снежники для хранения посадочного материала, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Основной объем посадки леса на островах будет проведен традиционно в мае-июне. Для этого в лесных питомниках Сахалинской области уже вырастили три миллиона штук сеянцев хвойных пород. Из них лиственницы ­- 2,6 миллиона штук, ели аянской - 0,4 миллиона штук. Сформирован запас семян лесных растений в объеме 493,4 килограмма, - рассказал руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Роман Остапенко.

Сейчас автономные учреждения подготавливают планы-графики по выполнению работ в лесных питомниках, а также в теплицах. В марте в ОАУ «Центральное лесное хозяйство» заложат на снегование семена ели и лиственницы для последующего высева. Весной в питомниках запланирован посев лесных семян на площади 5 гектаров, также планируется выращивание сеянцев с закрытой корневой системой, проведение агротехнических уходов за посевами, внесение пестицидов, агрохимикатов и прочее.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на территории Сахалинской области лесовосстановление запланировано на площади 3040 гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление ­– на площади 684 гектаров, содействие естественному лесовосстановлению проведут на площади 2356 га. Основная цель нацпроекта — полностью восполнить выбывший лес.

Напомним, основной целью национального проекта «Экология» является сохранение и приумножение лесных богатств России.