В Южно-Сахалинске участились случаи сброса в канализацию пищевых отходов, отходов кошачьего туалета и строительного мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске участились случаи сброса в канализацию пищевых отходов, отходов кошачьего туалета, строительного и иного мусора. Этим предметам не место в хозяйственно-бытовой канализации: со сточными водами они попадают на насосные станции и, вместе с другим мусором, становятся причиной засоров на сети и сбоев в работе оборудования, рассказали ТИА "Острова" в Горжилинспекции.
Убедительно просим не допускать сброса в раковину и унитаз любых нерастворимых и биологически неразлагаемых предметов и веществ. Особые проблемы для системы создаются тряпками, гигиеническими средствами, медицинскими масками, влажными салфетками.
В системах Сахалинской области находили даже шапку-ушанку, которая стала причиной очередного ЧП. Просим жителей внимательнее относиться к общедомовому имуществу и выкидывать мусор только в мусорное ведро.
Отметим также, что с начала текущего года в адрес Госжилинспекции Сахалинской области по вопросам работы системы водоотведения поступило 35 обращений. Основная часть жалоб поступила от жителей областного центра. В основном, проблемы возникают из-за засоров трубопроводов.
В связи с большим количеством заявок в ресурсоснабжающую организацию РВК-Сахалин и не всегда своевременным реагированием на устранение проблем в областном центре прошло выездное совещание. В совещании приняли участие глава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Сергей Надсадин, руководитель Госжилинспекции Сахалинской области Константин Истомин, представители Департамента городского хозяйства, специалисты Росводоканала Сахалин.
В связи с поступлением обращений принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении РВК-Сахалин.
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