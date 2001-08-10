В Южно-Сахалинске участились случаи сброса в канализацию пищевых отходов, отходов кошачьего туалета и строительного мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске участились случаи сброса в канализацию пищевых отходов, отходов кошачьего туалета, строительного и иного мусора. Этим предметам не место в хозяйственно-бытовой канализации: со сточными водами они попадают на насосные станции и, вместе с другим мусором, становятся причиной засоров на сети и сбоев в работе оборудования, рассказали ТИА "Острова" в Горжилинспекции.

Убедительно просим не допускать сброса в раковину и унитаз любых нерастворимых и биологически неразлагаемых предметов и веществ. Особые проблемы для системы создаются тряпками, гигиеническими средствами, медицинскими масками, влажными салфетками.

В системах Сахалинской области находили даже шапку-ушанку, которая стала причиной очередного ЧП. Просим жителей внимательнее относиться к общедомовому имуществу и выкидывать мусор только в мусорное ведро.

Отметим также, что с начала текущего года в адрес Госжилинспекции Сахалинской области по вопросам работы системы водоотведения поступило 35 обращений. Основная часть жалоб поступила от жителей областного центра. В основном, проблемы возникают из-за засоров трубопроводов.

В связи с большим количеством заявок в ресурсоснабжающую организацию РВК-Сахалин и не всегда своевременным реагированием на устранение проблем в областном центре прошло выездное совещание. В совещании приняли участие глава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Сергей Надсадин, руководитель Госжилинспекции Сахалинской области Константин Истомин, представители Департамента городского хозяйства, специалисты Росводоканала Сахалин.

В связи с поступлением обращений принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении РВК-Сахалин.