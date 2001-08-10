На космодроме Восточный проведут тестовый

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На космодроме Восточный специалисты начали проводить электрические испытания ракеты-носителя "Ангара-А5", сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на ЦЭНКИ.

На прошлой неделе сводный расчет завершил общую сборку ракеты. Перед вывозом на стартовый комплекс "Ангара-А5" пройдет цикл штатных электрических проверок.

"Будут проведены комплексные электроиспытания, имитирующие полетное задание «Ангары-А5". После их завершения ракета-носитель будет готова к стыковке с космической головной частью", - говорится в сообщении.

Первый пуск "Ангары" с Восточного планируют провести в апреле.