Участники ВФМ-2024 от Сахалинской области помогут иностранцам поближе познакомиться с русской культурой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Всемирного фестиваля молодежи стартовала программа «Культурное шефство». Представители делегации Сахалинской области провели онлайн-встречу с подшефными странами региона, которыми стали Лаос, Камбоджа, Китай, Япония и Южная Корея, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Программа фестиваля предполагает культурное шефство - закрепление региональных российских делегаций за делегациями иностранных государств. Сахалинская область подготовила для своих подшефных стран различные активности, встречи, мастер-классы, а также «Церемонию дружбы». Молодежь островного региона рассказала своим сверстникам историю Сахалина и Курильских островов, показала главные и популярные достопримечательности. В завершение встречи сахалинцы ответили на организационные вопросы иностранных участников.

«Данная программа культурного шефства направлена на укрепление партнерства между регионами и странами для обеспечения успешного представления национальных культур на Всемирном фестивале молодежи. Регионы России взяли под шефство иностранных делегатов и вместе готовятся к фестивалю: изучают русские слова, погружаются в смыслы, планируют совместные проекты. Эта коммуникация будет способствовать эффективному обмену информацией и координации совместных мероприятий. Нам важно сформировать и укрепить тесные дружеские и профессиональные связи между всеми ребятами, так как ВФМ – это только начало нового большого этапа совместной работы над будущим», - рассказал уполномоченный руководитель делегации Сахалинской области Алексей Ченских.

Каждый день Фестиваля будет соответствовать определенным смыслам: ответственности, многонациональному единству, равному подходу к окружающим, сохранению семейных ценностей. В подготовку, помимо всех сотрудников Росмолодёжи и специально учрежденной Дирекции ВФМ-2024, вовлечены все регионы нашей страны, вузы, крупнейшие компании, а также ведущие в стране институты развития: ИРИ, Общество «Знание», платформа «Россия – страна возможностей», Движение Первых. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Образование». Заявочная кампания на фестиваль составила более 300 тысяч заявок на участие. Общий конкурс в островном регионе составил 6 человек на место по своему виду деятельности или направлению.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи стартует уже 1 марта и пройдет в соответствии с указом Президента РФ в целях развития международного молодежного сотрудничества. Участие в нем примут 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тысяч иностранных участников. От Сахалинской области на федеральную территорию «Сириус» отправятся 45 участников и 21 волонтер.