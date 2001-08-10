На Камчатке за 100 тысяч рублей продают автограф Децла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае продают автограф известного российского реп-исполнителя, автора песен Кирилла Толмацкого, который выступал под псевдонимами Децл и Le Truk. Такая информация появилась на одном из популярных сайтов интернет-объявлений, сообщает ТК "41 Регион".

По словам автора публикации, ценный автограф у артиста он получил в ноябре 2010 года, когда Кирилл Толмацкий выступал в ночном клубе Петропавловска-Камчатского. Но расстаться с дорогой сердцу вещью мужчина готов за 100 тысяч рублей.

Отмечается, что для поклонников Децла и коллекционеров такая покупка с годами станет только ценнее, ведь артиста уже нет в живых. В возрасте 35 лет он ушел из жизни из-за болезни сердца. Это произошло в феврале 2019 года после концерта в Ижевске.