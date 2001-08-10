В Южно-Сахалинске за неделю отловили 28 животных без владельцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю в Южно-Сахалинске отловили 28 животных без владельцев. Специалисты забрали животных на улицах: Армейская, Ленина, Сахалинская, Украинская, Дружбы, Озёрная, 30 лет Победы, пер. Железнодорожный, СНТ "Радужное", сообщает astv.ru.

"Администрация города ведёт ежедневную работу по отлову безнадзорных собак: специалисты регулярно проводят мониторинг на предмет выявления скопления животных без владельцев. Одна из основных причин скопления собак без хозяев на улицах города - обеспечение их едой. Обращаемся к горожанам с просьбой не кормить бездомных собак вблизи территорий общественного назначения, а сразу сообщать о них", - говорят в мэрии.

Заявки на отлов животных без владельцев можно направлять в департамент городского хозяйства в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону: 300-765 (доб. 1, 2).