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10:06, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ увеличит число зарплатных клиентов на 40%

ВТБ увеличит число зарплатных клиентов на 40%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К 2026 году банк планирует увеличить количество зарплатных клиентов на обслуживании как минимум на 40%, с сегодняшних 8 до 11 млн человек. Об этом в рамках "Стратегической недели ВТБ" рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

По словам Георгия Горшкова, рынок зарплатных проектов очень конкурентный, поэтому их развитие станет для банка одной из принципиальных задач.

"В этом году мы намерены перестроить работу с компаниями - работодателями, сместив акцент со стандартных продуктов на индивидуальные запросы и потребности организаций. Так, для активных клиентов, которые регулярно получают зарплату или переводят ее на счета в ВТБ, планируется отменить комиссии за услуги в устройствах самообслуживания и по всем переводам по номеру телефона через СБП в сумме до 1 млн рублей в месяц", - сообщил зампред ВТБ.

По итогам 2023 года число зарплатных клиентов на обслуживании в банке достигло 8 млн человек. Сотрудники 100 тысяч компаний выбрали карты банка для получения регулярных выплат от работодателя (рост за год – на 10%) – только в минувшем году сумма зарплатных начислений превысила 5,4 трлн рублей.

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