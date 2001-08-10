Жителей Поронайска зовут на первенство по спортивному рыболовству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Поронайского городского округа приглашает всех желающих принять участие в ХVI открытом личном Первенстве Поронайского городского округа по спортивному рыболовству, которое состоится 2 марта в районе о. Северный, реки Поронай.
Посоревноваться в ловле рыбы смогут мужчины, женщины, дети 13 лет и младше, лица с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа. Для маленьких участников предусмотрены игры и развлечения, а также катание на снегоходах. Все желающие смогут бесплатно отведать рыбы, которую планируется жарить во время мероприятия на льду.
Дополнительно среди участников первенства проведут конкурс "Лучший бурильщик" среди мужчин, конкурс "Лучшая бурильщица" среди женщин и конкурс "Семейный биатлон". В конкурсе "Семейный биатлон" принимает участие семья, состоящая из мужчины, женщины и ребенка до 13 лет.
Предварительные заявки на участие в первенстве, направляются в Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа с 20 февраля по адресу: ул. Октябрьская, 76, (кабинет 300) , по телефонам 89241827205, 89147657614 (в рабочее время) или на электронный адрес: [email protected], а также в день проведения первенства с 10.00 часов до 10.45 часов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
17:28 22 Февраля Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы
16:12 22 Февраля Благодарность за боевые заслуги передали вдове участника СВО из Южно-Сахалинска
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
Выбор редакции
- 16:34 Вчера В Южно-Сахалинске назвали имена победителей арт-фестиваля "Заяви о себе"
- 17:38 22 Февраля 21 общественное пространство благоустроят на Сахалине и Курилах в этом году
- 15:19 22 Февраля Сахалинские акробаты завоевали 18 медалей на дальневосточных соревнованиях
- 08:58 20 Февраля Сахалинка, сбившая трех человек на проспекте Мира, отправлена в колонию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?