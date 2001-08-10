Жителей Поронайска зовут на первенство по спортивному рыболовству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Поронайского городского округа приглашает всех желающих принять участие в ХVI открытом личном Первенстве Поронайского городского округа по спортивному рыболовству, которое состоится 2 марта в районе о. Северный, реки Поронай.

Посоревноваться в ловле рыбы смогут мужчины, женщины, дети 13 лет и младше, лица с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа. Для маленьких участников предусмотрены игры и развлечения, а также катание на снегоходах. Все желающие смогут бесплатно отведать рыбы, которую планируется жарить во время мероприятия на льду.

Дополнительно среди участников первенства проведут конкурс "Лучший бурильщик" среди мужчин, конкурс "Лучшая бурильщица" среди женщин и конкурс "Семейный биатлон". В конкурсе "Семейный биатлон" принимает участие семья, состоящая из мужчины, женщины и ребенка до 13 лет.

Предварительные заявки на участие в первенстве, направляются в Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа с 20 февраля по адресу: ул. Октябрьская, 76, (кабинет 300) , по телефонам 89241827205, 89147657614 (в рабочее время) или на электронный адрес: [email protected], а также в день проведения первенства с 10.00 часов до 10.45 часов.