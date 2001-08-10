В администрации Южно-Сахалинска наградили добровольцев-участников ликвидации последствий циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 80 неравнодушных граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации оказывали содействие и помощь населению города Южно-Сахалинска во время прохождения мощного циклона с 24 по 29 января. Их сегодня чествовали в администрации города, отметив благодарственными письмами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В тяжелых погодных условиях активные граждане, работники разных предприятий и добровольцы обеспечивали бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения городского округа. Буквально без выходных и днем и ночью они доставляли жизненно необходимые продукты, детское питание, лекарственные препараты, а также горючее для жидкотопливных котлов. Доставляли пациентов и медработников в учреждения здравоохранения, помогали специалистам разных структур, оказавшихся дома в «снежном плену», добраться до рабочих мест. Раскапывали приюты для животных, занимались расчисткой домов и входных групп от снега маломобильным людям, многодетным семьям, одиноким пенсионерам, семьям участников СВО.

От имени администрации Южно-Сахалинска и от себя лично благодарность выразили вице-мэры Елена Федорова и Дмитрий Хайбриев. Они отметили, что участие и помощь каждого оказались неоценимыми в дни, когда город жил в условиях ЧС. Все заявки отрабатывались единой командой, в тесном взаимодействии с профильными службами, сотрудниками УМВД, администрации, различными ведомствами. Отдельные слова адресовали дорожникам, которые оперативно включились в работу при огромном объеме снега, волонтерам проекта Центра молодежных инициатив «Вьюжный десант», в дни метели они отработали более 300 заявок.

В списке тех, кто получил благодарственные письма за высокие достижения в профессиональной деятельности, а также за значительный вклад в устранении на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» последствий глубокого снежного циклона, значатся - добровольцы вьюжного десанта, сотрудники МБУ «Зеленый город», МКП «Завод строительных материалов им. Федотова», сотрудники полиции, МКУ «Горводоканал», ООО «Вектор-строй», спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска, работники детских садов, десятки активистов-добровольцев, в том числе проекта «ВьЮжный десант» и другие.

- Мы организовали развоз горячего питания сначала для дорожных рабочих, потом для сотрудников МЧС, это был жест взаимодействия, участия. Ребята не покладая рук расчищали город днем и ночью, хотелось согреть их домашним теплом и поддержкой. Есть такое слово - человечески - и вот именно так мы всегда должны приходить друг другу на помощь, и не только при режиме ЧС, - поделилась волонтер региональной группы помощи «Надежда Сахалина» Татьяна Жукова.

Администрация Южно-Сахалинска благодарит неравнодушных горожан за масштабную работу, за стойкость, неравнодушие, активность и отзывчивость.