250 000 рублей можно выиграть за проект росписи стен и объектов инфраструктуры Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В качестве заявок принимаются проекты росписи стен и объектов инфраструктуры Южно-Сахалинска. Жюри уделяет особенное внимание взаимосвязи предложенных проектов, заявленной темы и регионального контекста.

Принять в нём участие могут архитекторы и художники от 18 лет из разных городов России. Отбор будет проходить на конкурсной основе. По проекту участникам предстоит расписать несколько десятков стен и создать новые арт-объекты.

Эскизы для 30 фасадов будут разработаны в соответствии с туристическими маршрутами, охватывающими ключевые улицы города. В их число вошли маршруты «Боевой славы» (ул. Горького), «Молодёжный» (ул. Комсомольская), «Видовой» (пр. Мира), «История Сахалина» (ул. Ленина) и «Морское освоение Сахалина» (ул. Сахалинская и ул. Невельская).

Этапы конкурса:

с 15 февраля по 15 марта – подача заявок и эскизов работ;

с 16 по 25 марта – определения лонг-листа участников;

с 26 марта по 6 апреля – голосование жителей региона;

с 7 по 10 апреля – определение списка победителей конкурса;

с мая по август – реализация работ победителями конкурса в Южно-Сахалинске.

Участников проекта отберёт профессиональное жюри: художник и дизайнер Андрей Люблинский, архитектор Андрей Воронов, художник, куратор и теоретик уличного искусства Игорь Поносов и жители области.

Реализует программу АНО «ЦРГС Наш город», которое специализируется на проектах по развитию городской среды Южно-Сахалинска.

Подробную информацию о конкурсе, условиях участия и основных требованиях читайте в положении о конкурсе.