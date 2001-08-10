В Южно-Сахалинске готовятся приступить к обустройству сквера защитников Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благоустройство территории на пересечении ул. Пограничной и Горького в ходе рабочей поездки обсудили мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко. К работам приступят этой весной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Преображение территории в восточной части областного центра будет происходить в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Инициативу большинством голосов поддержали южносахалинцы в 2023 году. В проведении рейтингового голосования активно принимали участие волонтеры.

Сквер будет разделен на три функциональные зоны. В восточной части будет размещен памятник защитникам Родины. Монумент станет главным элементом общественной территории. Композиция представляет собой скульптуры воинов разных поколений. Зона для активного отдыха появится в центральной части сквера. Здесь горожане смогут заниматься различными видами спорта. Рекреационное пространство будет организовано в нижней части сквера. Вся территория предполагает комплексное озеленение, включая цветы и деревья, а также установку скамеек.

Кроме того, сквер будет интегрирован в городскую среду с учетом существующих велопешеходных связей. Новое общественное пространство гармонично впишется в активно развивающийся район и станет не только популярным местом для отдыха горожан, но и для студенческого сообщества. Рядом находится Политехнический колледж СахГУ.

- Это будет очень красивое памятное место. Мы рады, что южносахалинцы поддержали идею создания пространства, подчеркивающего патриотический настрой нашего общества. Сквер будет неким объединяющим звеном между существующей аллеей ветеранов, расположенной по ул. Горького. Необходимо, чтобы в целом вся территория смотрелось гармонично. Поэтому принято решение уделить особое внимание фасадам прилегающих зданий, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Напомним, Южно-Сахалинск принимает участие в инициированном президентом РФ федеральном проекте ФКГС с 2017 года. За это время новый облик получили ряд городских общественных пространств, в том числе скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Пограничников, Авиаторов и др. В этом году на голосование будет представлено рекордное количество территорий — восемь. Информация о голосовании этого года будет сообщена дополнительно.

Создание современных, комфортных и привлекательных общественных пространств — один из приоритетов администрации Южно-Сахалинска. Ежегодно жители областного центра принимают активное участие в выборе территории для благоустройства и вносят вклад в формировании облика города: делятся мнениями, как должны выглядеть новые места отдыха.