13:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
27 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 27 февраля припай устойчив в заливе Мордвинова от села Лесное до мыса Свободный на удалении от берега 500 м. На остальных участках выходить на лед опасно.
Единый телефон вызова экстренных служб 112.
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