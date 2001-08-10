Тихоокеанское
информационное агентство
27 Февраля 2024
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13:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

27 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова

27 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 27 февраля припай устойчив в заливе Мордвинова от села Лесное до мыса Свободный на удалении от берега 500 м. На остальных участках выходить на лед опасно.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.

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