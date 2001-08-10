Мобильным приложением Почты России пользуется каждый десятый житель Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобильным приложением Почты России ежемесячно пользуется каждый десятый житель Сахалинской области — пользователи выбирают его в качестве основного помощника для получения почтовых услуг, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Почта России".

В России более 10 млн человек скачали приложение Почты России на свои мобильные устройства, а более 7 млн пользуются им минимум раз в месяц.

Цифровой сервис позволяет не только отследить отправления, но и получить ряд других услуг без посещения отделения: рассчитать сроки и стоимость для различных видов отправлений, отслеживать письма и посылки, получать уведомления, совершать платежи.

В 2023 г. разработчики Почты улучшили характеристики сервиса. CSI (Customer Satisfaction Index т.е. рейтинг лояльности пользователей) за 2023 г. подрос до 94.8%, а средний рейтинг удовлетворённости в агрегаторах приложений стал 4.8 против 4.7 в 2022 г.

Приложение регулярно проходит внешний и внутренний аудиты безопасности, пользователи на платформах App Store и Play Market в отзывах отмечают скорость и удобство, а также функциональность приложения: «Отправка по номеру телефона – очень комфортная вещь», «Отличная функция, можно получить посылку за другого человека без написания письменной доверенности».

«У мобильного приложения Почты простой и интуитивно понятный интерфейс. Это делает взаимодействие с почтовыми услугами комфортным и эффективным. Нам важно не только удобство использования, но и качество услуг, поэтому Почта продолжит улучшать свои цифровые сервисы», — подчёркивает заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Ильин.

Одна из востребованных опций в приложении — отправка электронных заказных писем. Ранее для отправки юридически значимых писем необходимо было посетить отделение Почты. Теперь их можно отправить электронно: если получатель подключил Госпочту, то он получит письмо в электронном виде, если нет — Почта распечатает и доставит корреспонденцию в бумаге.

В приложении Почты можно также оформить быструю доставку посылок из отделений на дом, получать email- и push-уведомления об изменения статусов отправлений и заранее оформлять посылки.