Тихоокеанское
информационное агентство
27 Февраля 2024
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12:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине минометчики армейского корпуса Восточного военного округа отрабатывают высокоточную стрельбу

На Сахалине минометчики армейского корпуса Восточного военного округа отрабатывают высокоточную стрельбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине на полигоне «Успеновский» миномётчики армейского корпуса Восточного военного округа учатся уничтожать мишени, имитирующие опорные пункты, легкую бронетехнику и живую силу условного противника  из120-мм минометов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

После выполнения стрельб, расчет выполняет быструю смену позиции во избежание ответного огня противника.

Занятия по огневой подготовке с минометчиками проводятся опытными инструкторами, с учетом  опыта, полученного  в зоне специальной военной операции (СВО).

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