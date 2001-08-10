В Сахалинской транспортной прокуратуре пройдут горячие линии и приемы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская транспортная прокуратура в рамках реализации полномочий по вопросам соблюдения прав граждан организовала проведение горячих линий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также состоятся приемы граждан на темы:

- О нарушениях социальных и трудовых прав граждан, несвоевременной выплате заработной платы, соблюдение требований законодательства об охране труда;

- По вопросам соблюдения прав пассажиров на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, в сфере охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Граждане смогут получить разъяснения, задать интересующие вопросы, а также сообщить информацию о нарушениях закона на транспорте с 9.00 до 18.00 по 31 марта по телефонам: приемная Сахалинской транспортной прокуратуры 8(4242)43-32-25; Сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Сергеевич Лосев 8(4242)43-65-43, 8-914-682-45-57; заместитель прокурора Роман Васильевич Односторонцев 8(4242)42-49-01, 8-924-280-56-77; помощник прокурора Инна Сергеевна Собянина 8(4242)43-32-25, 8-924-102-08-87.

Для личного приема необходимо прийти в Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.