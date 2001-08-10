В Поронайске прошла коллегия при мэре городского округа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги социально-экономического развития Поронайского района в минувшем году и планы на 2024 год обсудили на ежегодном заседании коллегии при мэре городского округа. Традиционное отчетное совещание прошло при участии депутатов Собрания, представителей общественности, правоохранительных органов, руководителей учреждений и предприятий, структурных подразделений а5дминистрации.

Предваряя основные вопросы повестки, перед собравшимися выступил глава района Антон Карпуков.

Мэр отметил, что в 2023 году в районе реализованы все плановые мероприятия по социально-экономическому развитию.

По итогам оценки муниципальных образований по выполнению ключевых показателей эффективности, установленных Губернатором, Поронайский городской округ занял первое место.

По уровню доверия к власти район расположился на втором месте, пропустив вперед только Курильский городской округ.

- В 2023 году наш район значительно улучшил свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Реализуются ряд знаковых концессионных соглашений – по строительству порта и котельных на природном газе. Прорабатывается вопрос модернизации сетей водо- и теплоснабжения в рамках инвестиционной программы, - отметил Антон Карпуков.

Конструктивное взаимодействие с депутатами и Правительством Сахалинской области позволило получить району дополнительное финансирование из федерального и регионального бюджета в рамках различных программ на капитальные ремонты подведомственных учреждений, строительство жилья, реконструкцию дорог, благоустройство и многое другое.

Рост поступлений доходов за счёт межбюджетных трансфертов составил более 30 процентов.

Рост собственных доходов составил почти 12 процентов. Расходные обязательства исполнены без привлечения заёмных средств.

Говоря о планах на 2024 год, глава района подчеркнул, что год будет очень динамичным. В марте пройдут выборы Президента, в августе Поронайск отпразднует 155-летие, а уже в сентябре состоятся выборы Губернатора Сахалинской области.

- В текущем году мы продолжим внедрять новые идеи и современные подходы для повышения эффективности нашей работы в интересах жителей городского округа, для индивидуального подхода к решению проблем каждого из них. Своей каждодневной работой мы будем стремиться к тому, чтобы район оставался в лидерах, являлся примером успешного решения острых социальных и инфраструктурных проблем, - завершил свое выступление Антон Карпуков.

По традиции перед началом выступления докладчиков глава района отметил жителей Поронайского городского округа. За организацию выставки картин участников специальной военной операции подарок от Сахалинской областной Думы был вручен Иксанову Голимжану. За оказанную благотворительную помощь в изготовлении ящиков для сбора гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, благодарственным письмами наградили мастера производственного обучения Сахалинского политехнического центра №3 Александра Шатова и обучающегося по профессии «Плотник» Сахалинского политехнического центра № 3 Дмитрия Ефимова. Юбилейные медали ««35 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана» вручили ветеранам боевых действий Владимиру Кулькову и Александру Ключерову.

После награждения участниками заседания были заслушаны отчеты по ключевым направлениям жизнедеятельности района. В их числе – итоги социально-экономического развития, результаты работы жилищно-коммунального комплекса, достижения в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политике.