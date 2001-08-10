Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2024
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Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы
17:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы

Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи проведением 23 февраля торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, запрещена остановка и парковка транспортных средств с восточной стороны ул. Горького в районе площади Славы. Ограничения будут действовать с 20.00 22 февраля и продлятся до окончания мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов движения.

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