Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2024
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16:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Благодарность за боевые заслуги передали вдове участника СВО из Южно-Сахалинска

Благодарность за боевые заслуги передали вдове участника СВО из Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга майору Алексею Баринову была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. В конце 2023 года майор Баринов погиб при исполнении воинского долга, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вручение награды состоялось в военном комиссариате города Южно-Сахалинска. Благодарность передали вдове Алексея Баринова — Марии Юрьевне.

Военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров выразил слова признательности за проявленные майором Алексеем Бариновым мужество, отвагу и самоотверженность.

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