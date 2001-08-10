В День защитника Отечества к Вечному огню в Южно-Сахалинске возложат цветы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В День защитника Отечества к Вечному огню на площади Славы в Южно-Сахалинске возложат цветы. В церемонии примут участие губернатор Валерий Лимаренко, представители городской администрации, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и участники боевых действий, островная молодежь, общественники и священнослужители, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Церемония возложения цветов к мемориалу Славы в честь Дня защитника Отечества состоится в 9:00. Приглашаются все желающие.
Кроме того, 23 февраля в островном регионе пройдет традиционный фестиваль любительской рыбалки «Сахалинский лёд – 2024». Он состоится на реке Найба в Долинском районе. На состязаниях по подледному лову соберутся не только сахалинцы, но и гости из других регионов России.
Помимо главных соревнований островитян ждут командные соревнования, биатлон, интерактивные конкурсы, а также полевая кухня. Наравне с мужчинами соревнуются женские и детские команды. Созданы условия для участия людей с ограниченными возможностями здоровья.
Предусмотрены призы в номинациях: «За самую крупную рыбу», «Самому опытному участнику», «Самая колоритная команда», «Женской команде», «Детской команде», «Лучшая группа поддержки». Фестиваль стартует в 9:00.
В 9:40 в Анивском районе стартует 31-й Троицкий лыжный марафон. На старты выйдут все желающие вне зависимости от возраста. Лыжников ждут дистанции от 200 метров до 50 километров. Гонки пройдут классическим и свободным стилями, также запланирован масс-старт. Спортивное событие продлится 2 дня.
Отметим, праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника отечества, пройдут во всех районах области. К примеру, в центре досуга пгт. Смирных в 12:00 состоится праздничная программа «Во славу России!». Аналогичные мероприятия ждут и жителей других муниципальных образований.
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