Мэр Южно-Сахалинска встретился со студентами СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благоустройство городской среды, внедрение цифровых сервисов, развитие спортивной инфраструктуры и другие важные темы развития областного центра обсудили в Сахалинском государственном университете. Встреча Сергея Надсадина в формате стратегической сессии со студенческим сообществом прошла в коворкинге «Точка кипения», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Глава города представил концепцию развития областного центра, а также рассказал о ключевых направлениях, над которыми в настоящее время работает администрация Южно-Сахалинска.

Также на встрече присутствовал и.о. ректора СахГУ Александр Самардак. Он отметил, что сегодня университет активно сотрудничает с муниципалитетом. Значимый для города и СахГУ проект — создание Студенческого бульвара, который будет соединять существующую учебную площадку СахГУ с возводящимся новым кампусом и научно-образовательным центром.

В мероприятии приняли участие порядка 40 студентов. В рамках встречи ребята работали с экспертами — руководителями структурных подразделений администрации города. Шесть команд в течение отведенного времени провели мозговой штурм, формулируя идеи, как улучшить Южно-Сахалинск в культурной, спортивной, цифровой, молодежной и других сферах.

- Встреча прошла сегодня замечательно. Наша команда представляла направление «Креативный город». Одна из главных идей - усовершенствование навигации. Мы предложили сделать ее более комфортной. Считаю, что такие встречи необходимы для обеих сторон. Для нас — чтобы мы понимали, куда нам надо стремиться и что мы можем привнести в развитие города. Хотелось, чтобы город изменялся так, как было бы полезно жителям и студентам, - рассказала студентка Александра Чиндакаева.

- Живые встречи всегда полезны. Когда люди вовлечены в общение — это, безусловно, лучше, можно обменяться мнениями. Впечатления о мероприятии положительные. Меня очень заинтересовала концепция развития города и области. Сахалин действительно может стать посещаемым туристическим местом — это было бы здорово, - отметила студентка Нина Афанасьева.

В завершении коллективного поиска решений команды представили свои проекты. Эксперты дали обратную связь по каждой инициативе.

- Студенты — одни из самых активных жителей города. Такой формат мероприятия нашел отклик среди ребят. Команда администрации проанализирует все идеи молодежи. К следующей встрече мы сформируем решения, каким образом можно применить их предложения для развития и улучшения нашего города, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Добавим, планируется, что подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе.