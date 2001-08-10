Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на треть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 2023 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса группы ВТБ в РФ превысил 3,1 трлн рублей, показав рост на 27%. Две трети портфеля составляют кредиты на инвестиционные цели. Несмотря на общее охлаждение спроса на финансирование в условиях текущего уровня ставок, банковская поддержка СМБ создает основу для экономического роста.

Наибольший спрос на банковское финансирование в 2023 год ВТБ фиксировал в первую очередь в сферах жилищного и коммерческого строительства, оптовой и розничной торговли и АПК. Число заемщиков в сегменте среднего и малого бизнеса выросло на 35%.

«В 2023 году кредитование среднего и малого бизнеса росло рекордными темпами. Безусловно, на спрос оказали влияние разовые факторы, среди которых продолжающееся замещение внешнего долга внутренними кредитными средствами и финансирование сделок по приобретению активов покидающих рынок зарубежных компаний. При этом значительную долю прироста обеспечило проектное финансирование жилой стройки, реализация новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики, финансирование текущей деятельности. Это хороший рост, формирующий основу экономики и роста ВВП», − прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.