Тихоокеанское
информационное агентство
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09:04, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине проведут конкурс "Юный следователь"

На Сахалине проведут конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области организовано проведение ежегодного конкурса "Юный следователь", рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 11 до 17 лет, проявляющие интерес к следственной работе и деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку. От участника конкурса нужны документы, подтверждающие получение согласия.

От соответствующих лиц - на обработку персональных данных, и направить их в следственное управление до 1 марта 2024 года по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла-Маркса, д. 16 (допускается направление на электронную почту следственного управления [email protected]. с пометкой «Конкурс Юный следователь»).

Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, представляют с 1 по 10 марта 2024 года в следственное управление, оформленное соответствующим образом конкурсное задание и портфолио (с характеристикой с места учебы).

Информация о правилах проведения конкурса, конкурсное задание и иные информационные материалы, связанные с проведением конкурса размещены на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации в разделе «Следственный комитет детям, подросткам и родителям».

Подведение итогов 1 этапа конкурса состоится с 10 по 15 марта 2024 года.

Победители конкурса получают электронный сертификат победителя и бесплатную путевку на профильную смену «Юный следователь» в организации и учреждения отдыха и оздоровления с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

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