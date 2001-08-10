На Сахалине проведут конкурс "Юный следователь"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области организовано проведение ежегодного конкурса "Юный следователь", рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 11 до 17 лет, проявляющие интерес к следственной работе и деятельности Следственного комитета Российской Федерации.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку. От участника конкурса нужны документы, подтверждающие получение согласия.
От соответствующих лиц - на обработку персональных данных, и направить их в следственное управление до 1 марта 2024 года по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла-Маркса, д. 16 (допускается направление на электронную почту следственного управления [email protected]. с пометкой «Конкурс Юный следователь»).
Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, представляют с 1 по 10 марта 2024 года в следственное управление, оформленное соответствующим образом конкурсное задание и портфолио (с характеристикой с места учебы).
Информация о правилах проведения конкурса, конкурсное задание и иные информационные материалы, связанные с проведением конкурса размещены на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации в разделе «Следственный комитет детям, подросткам и родителям».
Подведение итогов 1 этапа конкурса состоится с 10 по 15 марта 2024 года.
Победители конкурса получают электронный сертификат победителя и бесплатную путевку на профильную смену «Юный следователь» в организации и учреждения отдыха и оздоровления с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
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