17:52, | Новости общества Сахалина и Курил
Патриотический благотворительный концерт "Из дома с любовью…" прошел в Поронайске в День памяти воинов-интернационалистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вчера вечером в концертном зале «Центральный» состоялся благотворительный концерт в поддержку участников СВО Поронайского района. Программа была посвящена Дню памяти воинов-интернационалистов.
На концерт пришли неравнодушные поронайцы, среди которых были участники боевых действий в Афганистане и их семьи, участники СВО, их родные и близкие. В фойе зрителей встречала выставка «Наши герои» Голимжана Иксанова. На холстах известный поронайский художник, член Союза художников России изобразил портреты военнослужащих Поронайского района, участвующих в специальной военной операции. Также в фойе можно было написать письмо землякам, сражающимся в зоне СВО, или оставить для них гуманитарную помощь.
Концертную программу открыли церемонией награждения жителей Поронайска, выполнявших служебный долг в Афганистане. Ветеранам боевых действий вручили юбилейную медаль «35 лет вывода Советских войск из Афганистана». Из рук помощника военного комиссара Евгения Ляшкова медали получили Игорь Богданов, Юрий Гончаров, Александр Кислых, Василий Кушнир и Анатолий Сермакшев.
В концерте приняли участие творческие коллективы и исполнители культурно-досугового центра «Мир» и учащиеся детской школы искусств. Артисты исполнили песни, посвященные военной истории страны, любви к Родине и семье. Вторую часть концерта посвятили теме специальной военной операции. Артисты пели о героях СВО, их мужестве и верности воинскому долгу.
Рассказать о создании выставки «Наши герои» на сцену поднялся автор картин Голимжан Иксанов. Он поделился, что выставка является проявлением благодарности и признания вклада всех тех, кто стоит на защите нашей Родины. Материалом для написания портретов не случайно был выбран именно уголь. Наши земляки освобождают Донбасс, который является крупнейшим месторождением угля. Специально для мероприятия при поддержке партии «Единая Россия» специалисты культурно-досугового центра «Мир» изготовили репродукции картин. Их из рук художника получили родственники бойцов.
Завершающим и самым трогательным аккордом концерта стало исполнение песни «Встанем» вокально-хоровым ансамблем «Шанс». Песню посвятили памяти наших земляков, погибших в ходе специальной военной операции. Зал встал, чтобы почтить память солдат, отдавших свои жизни в боях с современным нацизмом.
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