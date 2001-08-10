Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Ново-Александровска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с жителями Ново-Александровска. В мероприятии приняли участие вице-мэры, руководители и специалисты структурных подразделений администрации города. Также на встрече присутствовали депутат областной Думы Александр Гринберг, председатель городской думы Олег Логачев и депутат Сергей Замотаев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встреча прошла в центре народной культуры «Радуга» и длилась более часа. В ходе общения жители задавали вопросы, касающиеся транспортного сообщения и организации новых автобусных маршрутов, благоустройства, газификации.

Интересовала людей реконструкция хоккейного корта. Сейчас ледовая площадка не позволяет проводить ряд спортивных встреч. Над вопросом работают специалисты департамента физической культуры и спорта. Летом запланированы работы по реконструкции. Обновленная «хоккейная коробка» появится в планировочном районе следующей зимой.

Городские власти приняли в работу обращения от жителей ул. 30 лет Победы. В одном из домов есть проблемы с вентиляцией. В другом доме по этой же улице требуется замена коммуникаций. Сигналы зафиксированы профильными службами.

- Я пришла с вопросом, когда в нашем детском саду №30 «Улыбка» обновят игровые площадки. Эта тема волнует все родительское сообщество нашего детского сада. Недавно у нас отремонтировали фасад и хотелось бы, чтобы теперь все ему соответствовало. Ответ порадовал. Нам сказали, что в этом году проведут благоустройство площадок. Считаю, что такие встречи необходимы, так как без всяких посредников люди могут получить ответ на месте, - рассказала южносахалинка Ольга Липко.

Также жители обратились с предложением организовать дополнительное пространство для вывоза и складирования снега на выезде в северном направлении из Ново-Александровска, чтобы проводить расчистку планировочного района более оперативно. Специалисты муниципалитета взяли вопрос в проработку.

- В Ново-Александровске живут очень активные люди, которые патриотично настроены и любят Южно-Сахалинск и, безусловно, нашу страну. Круг вопросов обширен. Есть частные обращения, связанные с коммунальной инфраструктурой, благоустройством, городских хозяйством. Вместе с тем сейчас актуальны темы, связанные с расчисткой после снежного циклона. Живое общение позволяет принимать решения быстро и, как отметили жители, исполнение обращений проходит оперативнее. Конечно, подобные встречи будут продолжены, так как понимаем, насколько они важны для людей и необходимы нам, - подчеркнул мэр.

Отметим, выездные встречи с населением в селах и планировочных районах проводятся на постоянной основе. Руководители структурных подразделений администрации города, вице-мэры выезжают для общения с жителями и решения актуальных проблем.