Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать схему движения маршрута №45
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В настоящее время в тестовом режиме действуют две схемы движения маршрута №45. Автобусы №45 против часовой стрелки (пр) идут по проспекту Мира через торговый центр "Янтарь", а № 45 по часовой стрелке (ч) движутся по ул. Ленина и ул. Пуркаева.
Ранее уже проводился опрос среди жителей по схемам маршрута. Существующая схема движения большинством участников опроса была одобрена. Вместе с тем - это тестовый режим и сейчас есть возможность внести дополнительные корректировки.
В администрацию города продолжают поступать обращения от жителей, в частности 11 микрорайона, с просьбой скорректировать схему таким образом, чтобы автобусы 45 против часовой стрелки также двигались по ул. Ленина и охватывали остановки в 11 микрорайоне.
Напомним, сейчас эти автобусы идут по ул. Железнодорожной до перекрестка с пр. Победы и далее по схеме (через ТЦ «Янтарь»). Отметим, что жители ряда других микрорайонов считают удобной именно такую схему.
Пассажирам, которые регулярно пользуются автобусами маршрута №45, предлагается указать наиболее удобную для них схему движения:
1. Оставить схему движения маршрута №45пр по пр. Победы, пр .Мира (через ТЦ Янтарь);
2. Пустить маршрут 45пр через ул. Ленина и ул. Пуркаева;
3. Пустить маршрут №45ч по пр. Мира, пр. Победы.(через ТЦ Янтарь).
Опрос проходит на официальном сайте администрации города по ссылке до 20 февраля (включительно).
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