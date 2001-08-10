Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать схему движения маршрута №45

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время в тестовом режиме действуют две схемы движения маршрута №45. Автобусы №45 против часовой стрелки (пр) идут по проспекту Мира через торговый центр "Янтарь", а № 45 по часовой стрелке (ч) движутся по ул. Ленина и ул. Пуркаева.

Ранее уже проводился опрос среди жителей по схемам маршрута. Существующая схема движения большинством участников опроса была одобрена. Вместе с тем - это тестовый режим и сейчас есть возможность внести дополнительные корректировки.

В администрацию города продолжают поступать обращения от жителей, в частности 11 микрорайона, с просьбой скорректировать схему таким образом, чтобы автобусы 45 против часовой стрелки также двигались по ул. Ленина и охватывали остановки в 11 микрорайоне.

Напомним, сейчас эти автобусы идут по ул. Железнодорожной до перекрестка с пр. Победы и далее по схеме (через ТЦ «Янтарь»). Отметим, что жители ряда других микрорайонов считают удобной именно такую схему.

Пассажирам, которые регулярно пользуются автобусами маршрута №45, предлагается указать наиболее удобную для них схему движения:

1. Оставить схему движения маршрута №45пр по пр. Победы, пр .Мира (через ТЦ Янтарь);

2. Пустить маршрут 45пр через ул. Ленина и ул. Пуркаева;

3. Пустить маршрут №45ч по пр. Мира, пр. Победы.(через ТЦ Янтарь).

Опрос проходит на официальном сайте администрации города по ссылке до 20 февраля (включительно).