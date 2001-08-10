ВТБ: портфель классических сбережений физлиц превысил 7 трлн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ увеличился с начала года более чем на 200 млрд рублей и превысил отметку в 7 трлн. Драйвером роста выступают срочные вклады в рублях, ставки по которым значительно выросли. По прогнозам ВТБ, до конца первого полугодия интерес к этим инструментам будет сохраняться на высоком уровне, так как россияне будут стремиться зафиксировать доходность до старта цикла снижения ключевой ставки.
Срочные депозиты остаются основным сберегательным инструментом для россиян. За неполные 1,5 месяца общий объем средств, размещенных розничными клиентами ВТБ в депозиты, увеличился более чем на 6% и превысил 5 трлн рублей. Столь существенный результат обеспечили не только высокие ставки по рублевым инструментам, стимулирующие спрос, но и приток денежных средств из-за общерыночного снижения кредитной активности: клиенты оставили средства на счетах, которые изначально хотели направить на первоначальные взносы по кредитам. Прирост портфеля также обеспечила капитализация процентов по уже открытым под высокие ставки депозитам.
«Высокая ключевая ставка существенно повлияла на розничный рынок и изменила модель поведения клиентов с кредитной на сберегательную. Традиционно в январе они направляли накопления на текущие расходы и отпуска, но в этом году предпочли сохранить их в банках. Такую тенденцию мы зафиксировали впервые за последние пять лет. Это достаточно рациональный шаг, позволивший клиентам преумножить свои накопления. Например, в январе только ВТБ начислил им порядка 59 млрд рублей в качестве процентного дохода по рублевым вкладам и накопительным счетам», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Он добавил, что сложившаяся ситуация на рынке будет стимулировать дальнейший рост средств физлиц в банках – прежде всего, в национальной валюте. По оценке ВТБ, в 2024 году рынок рублевых пассивов увеличится на 15,6%. Сам банк традиционно намерен расти быстрее других игроков, планируя нарастить объем рублевых сбережений розничных клиентов не менее чем на 20%.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:35 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать схему движения маршрута №45
09:22 Сегодня Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
12:49 Сегодня Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинск пришли на помощь приюту для животных
09:50 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска расскажут о возможности получения жилья социального найма
10:59 9 Февраля Региональный центр развития промышленности окажет финансовую поддержку сахалинским и курильским предпринимателям
09:11 9 Февраля Объем ипотечных кредитов на Сахалине и Курилах за год вырос на 51,4%
14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
16:10 9 Февраля В Южно-Сахалинске работников и ветеранов гражданской авиации поздравили с профессиональным праздником
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 16:16 Вчера В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
- 10:48 14 Февраля В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
- 14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
- 11:04 13 Февраля Днем 13 февраля на расчистку Южно-Сахалинска вышли 164 единицы техники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?